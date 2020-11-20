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20.11.2020 10:47
Рубрика: В мире

Никаких драк: в Японии нашли кодекс самураев XVII века

Текст: Николай Грищенко

Японскими учеными из университета Кумамото обнаружен документ периода раннего Эдо, предусматривающий кодекс поведения клана Хосокава для вассалов, отправленных на восстановление замка Сунпу на окраине Токио. Об этом сообщает Eurek Alert.

Фото: iStock
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До сих пор были известны только два документа, связанных с реконструкцией замка Сунпу: оригинальный кодекс поведения, написанный Мори Тэрумото, феодалом клана Тэшу, и еще один, представляющий собой копию документа клана Тэшу, от Маэды Тошинаги, феодала клана Кага.

Найденная инструкция была издана главой клана Тадаоки Хосокава 8 января 1608 года. В ней содержится строгий запрет на любые действия, которые могут привести к ссорам с самураями или работниками других кланов. В частности, строго запрещались и карались смертью участники драк внутри клана и с другими самураями.

Вторая половина кодекса дает представление о жизни солдат (аши-гару). Воины могли принести свою собственную еду (бенто), но не должны были пить больше трех маленьких плоских чашек алкоголя (сакадзуки).

"Отправляясь в город, они должны сообщить о характере своего поручения магистрату и получить разрешение. Встречи с представителями других кланов или сегуната были строго запрещены. Горячие ванны в помещениях другого клана не разрешались. Борьба сумо и наблюдение за ней были строго запрещены, а нарушители наказывались", - говорится в научной публикации.

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