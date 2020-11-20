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20.11.2020 21:36
Рубрика: Власть

Лавров: Россия продолжит играть созидательную роль в мире

Текст: Владимир Шилов

Москва продолжит играть созидательную и гармонизирующую роль в международных делах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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"Россия продолжит играть созидательную, гармонизирующую роль в международных делах, работать в пользу обеспечения неделимости безопасности во всех ее измерениях. Будем и далее содействовать мирному, политико-дипломатическому урегулированию многочисленных региональных кризисов и конфликтов - будь то на Южном Кавказе, в целом на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в других частях мира", - сказал российский министр на онлайн-конференции "Восстановление мира после пандемии новой коронавирусной инфекции".

Лавров напомнил, что Россия уже давно перешла от слов к делу: в одностороннем порядке объявила мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США. "Хотел бы подтвердить нашу открытость к диалогу по данной теме со всеми заинтересованными государствами", - отметил глава МИД России.

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