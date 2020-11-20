Лавров: Россия продолжит играть созидательную роль в мире

Москва продолжит играть созидательную и гармонизирующую роль в международных делах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

"Россия продолжит играть созидательную, гармонизирующую роль в международных делах, работать в пользу обеспечения неделимости безопасности во всех ее измерениях. Будем и далее содействовать мирному, политико-дипломатическому урегулированию многочисленных региональных кризисов и конфликтов - будь то на Южном Кавказе, в целом на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в других частях мира", - сказал российский министр на онлайн-конференции "Восстановление мира после пандемии новой коронавирусной инфекции".

Лавров напомнил, что Россия уже давно перешла от слов к делу: в одностороннем порядке объявила мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США. "Хотел бы подтвердить нашу открытость к диалогу по данной теме со всеми заинтересованными государствами", - отметил глава МИД России.