Лавров заявил о попытках сорвать соглашение по Карабаху

Определенные силы хотят изменить характер и затормозить миротворческую операцию в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Есть, к сожалению, тенденция, мы ее чувствуем, тенденция, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состоятся полностью", - сказал Лавров в ходе совещания под председательством президента РФ о миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, данное соглашение по Карабаху успешно реализуется, а попытки изменить характер миротворческой операции пока не носят демонстративного характера. Кроме того, Лавров рассказал о гуманитарной ситуации в регионе. В настоящее время в помощи нуждаются 90 тысяч армянских беженцев и 45 тысячам азербайджанских.