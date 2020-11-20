Лукашенко на "Гомсельмаше" показали новые образцы продукции

Крупнейший производитель белорусской сельскохозяйственной техники на берегах Сож - "Гомсельмаш", в серийном производстве и в разработке которого насчитывается около 30 моделей и 73 модификации новейшей техники, включен 20 ноября в программу посещения Гомельской области Александром Лукашенко.

Глава государства, сообщает его пресс-служба, ознакомился с производственно-экономическим и социальным развитием региона, побывал на "Гомсельмаше", где ему продемонстрировали новые образцы продукции, в том числе по программе импортозамещения.

Для дальнейшего совершенствования работы, сообщают новостные порталы, холдинг подготовил и реализует программу поэтапной оптимизации производственных мощностей открытых акционерных обществ "Гомсельмаш" и "Гомельский завод литья и нормалей". Целенаправленно повышается из года в год и качество гомельских машиностроителей. Здесь создан и запущен в производство не имеющий аналогов комбайн, который работает на компримированном природном газе.

Президент с удовлетворением отметил позитивные результаты работы машиностроителей, подчеркнув что благодаря поддержке государства, в стране удалось сохранить многие трудовые коллективы. "Особо меня радует, что вы вышли на траекторию роста. Пусть с поддержкой, помощью, но вы не работаете на склад, - заявил Лукашенко, обращаясь к коллективу. - Вы производите тот товар и продукт, который нужен стране. И 75% товара вы производите, который мы продаем за пределы и получаем валюту".

Государство, заверил президент, и далее будет готово подставлять плечо и "Гомсельмашу", и другим предприятиям, но и им необходимо выполнять взятые на себя обязательства, рассчитываться по долгам.

Руководство предприятия, в свою очередь, сообщило, что в ближайшие годы планируется создать новое поколение зерноуборочной техники производительностью от 12 до 18 тонн зерна в час, вывести на рынок несколько новых более производительных моделей с роторной схемой обмолота и гибридной схемой обработки зернового вороха.

За последние полтора года на "Гомсельмаше", доложили президенту, примерно в три раза сократились складские запасы, растут продажи. Аналогичная позитивная тенденция отмечается и в Гомельской области в целом.

За 9 месяцев этого года запасы готовой продукции в регионе сокращены на 36%. Правда, было отмечено, что валовой региональный продукт за истекший период несколько сократился, но по итогу года планируется выйти на сто процентов.

В то же время областной руководитель Геннадий Соловей констатировал наличие определенных проблем с экспортом. Президент считает их общемировой тенденцией: "Мир остановился, нет потребления, тем более машиностроительной продукции".

Наблюдается снижение экспортных поставок и на "Белоруснефти", что, по словам областного губернатора, может сказаться и на экономических показателях региона. Тем не менее, пояснил он, концерн развивается и в соответствии с имеющейся стратегией планирует наращивать объемы производства и, соответственно, нефтедобычи. Для этого "Белоруснефть" будет активнее задействовать как отечественные месторождения на Полесье, так и месторождения в Союзном государстве.