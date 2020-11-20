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20.11.2020 15:22
Рубрика: В мире

Лукашенко обнаружил в Киеве и Варшаве логово ЦРУ

Текст: Владимир Шилов

Белорусская разведка обнаружили в Киеве и в Варшаве законспирированные центры ЦРУ, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, именно оттуда американские спецслужбы строят козни против официального Минска.

Фото: БЕЛТА
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"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно, я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят ", - сказал Лукашенко, при этом добавив, что в этих региональных центрах работают "умные, талантливые, способные люди".

"Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!" - пообещал белорусский лидер. Его слова приводит Telegram-канал "Sputnik Беларусь".

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