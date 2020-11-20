Лукашенко резко ответил своим оппонентам

Интернационалистом, "выступающим за мир и согласие между народами и представителями разных религий", назвал себе белорусский лидер. Об этом он заявил во время посещения 20 ноября предприятия в Гомеле, информирует его пресс-служба.

Отвечая на вопрос журналистов, который касался лозунгов противников власти, глава государства подчеркнул, что он "всегда гордился тем, что в стране нет драки, "противоречий между разными национальностями", что в республике сохраняется межконфессиональный мир.

Он напомнил, что на каждых выборах его лозунг сводился к тому, что "каждый должен найти свою дорогу к храму". Поэтому, пояснил он, "я не националист, а фашизм - это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне".

Он напомнил в этой связи и о судьбе БЧБ-флагов, которые глава государства считает фашистской символикой. Именно поэтому он и внес в свое время на референдум вопрос о национальной символике. И подавляющее большинство граждан Беларуси, констатировал Лукашенко, "поддержало нынешнюю государственную символику".

И кто бы мог подумать, с горечью признал белорусский руководитель, что театр Янки Купалы, который был в годы войны увешан стягами БЧБ, будет под ними и в этом году. "Вы что, хотите сказать, что я должен был это терпеть в центре Минска", - задал вопрос Лукашенко и заверил, что власть уберет эту "фашистскую символику из общества", и сделает это красиво.

В вопросе журналиста речь шла и о том, что оппоненты выдвигают все новые лозунги, при этом откровенно переходя черту. Ответ президента был предельно откровенным: "Нет революции без лозунгов. Если революция, то нужны лозунги. Но у нас нет революции, потому что революционеров нет", - констатировал он.

Еще два месяца назад, сказал Лукашенко, он утверждал, "что нас просто хотят накрыть: эти танки, самолеты натовские к границам… Привожу армию в боевое состояние, выдвигаю в Гродно, где уже вывесили флаги с балконов, и их поснимали мгновенно". Страну просто хотели изувечить, полагает президент, процитировав заявления из-за рубежа, в которых речь шла о том, что им, якобы, нужна не только Гродненская область, но и вся Беларусь.

Но "блицкриг", заявил белорусский лидер, у противников власти не удался, многие это уже оценили и сами призывают навести порядок.