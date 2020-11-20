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20.11.2020 13:53
Рубрика: Экономика

Мантуров: Металлурги подключились к производству медицинского кислорода

Текст: Светлана Ментюкова

Российские металлурги подключились к производству высокочистого медицинского кислорода. На его производство Минпромторг выделил дополнительно более 15 лицензий. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил в ходе церемонии запуска дробильно-конвейерного комплекса на МГОКе им. А.В. Варичева.

Мантуров: Проблемы регионов с кислородом решаем в ручном режиме

Он напомнил, что из регионов были определенные сигналы в части недостаточного производства и поставок в госпитальные учреждения и больницы медицинского кислорода. "Предприятий, кто имеет лицензии на производство в России и жидкого и газообразного кислорода где-то около 200, из них более половины уже - это медицинский кислород. Буквально за последние три недели выдали дополнительно более 15 лицензий. Недавно Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК, Белгородская область, входит в холдинг "Металлоинвест") подавал заявку на получение лицензии на производство лекарственного средства, имеется ввиду, как раз (производство - прим. "РГ") из технического кислорода высокочистого медицинского кислорода. Сегодня вручаем вам лицензию на производство этого нужного продукта для страны". - сказал глава Минпромторга.

Как сообщалось ранее, Минпромторг России провел опрос всех 85 субъектов РФ. В результате осложненная ситуация с медицинским кислородом была выявлена в 22 регионах.

По данным ведомства, в первом полугодии 2020 года в России было произведено примерно 4,5 млн кубометров газообразного кислорода и 64 тысяч тонн кислорода в жидком состоянии, что на 40% больше, чем годом ранее.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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