Мантуров: Ситуация с поступлением лекарств в аптеки стабилизируется

Ситуация с поступлением лекарств в аптечные сети постепенно стабилизируется. С поступлением препаратов в госпитальный сегмент проблем практически нет. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после посещения курского предприятия "Фармстандарта".

"Мы уже видим, как идет поступательное снижение остроты, с точки зрения, поступления (лекарств - прим. "РГ") в аптечные сети, что касается госпитального сегмента, там меньше всего проблем с поставками. Есть запас", подчеркнул Денис Мантуров.

После посещения производственного предприятия "Фармстандарта", которое осуществляет выпуск наиболее востребованных лекарственных препаратов, таких как "Арбидол" и "Парацетамол", противовоспалительных и ряда антибиотиков, министр отметил, что работа на фармпредприятиях идет круглосуточно.

"Если привести порядок цифр, например, год назад даже в осенний период наиболее востребованный препарат противовирусный производился (в объеме - прим. "РГ") 1 млн упаковок в месяц. Сегодня производится в объеме 500 тысяч упаковок в сутки. То есть предприятия нашли возможность расширить эту линейку для того, чтобы обеспечить тот повышенный спрос, который на сегодняшний день есть", - сказал Мантуров.

Он также отметил, что номенклатура производимых лекарственных препаратов постоянно расширяется.