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20.11.2020 10:51
Рубрика: Власть

Матвиенко ставит русофобию в один ряд с экстремизмом и неонацизмом

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что русофобия - явление той же природы, что неонацизм и экстремизм, и бороться с ней можно, опираясь на дух и букву Нюрнбергского трибунала. Такое мнение она высказала в своем блоге, посвященном 75-й годовщине первого открытого заседания международного суда над главарями Третьего рейха.
Фото: Виктор Васенин/РГ Фото: Виктор Васенин/РГ
Фото: Виктор Васенин/РГ

У России, отметила глава Совфеда, было и будет особое отношение к итогам Нюрнберга, поскольку для многонационального и многоконфессионального общества возможность возрождения нацизма, заявлений о чьем-то расовом, национальном, религиозном, культурном превосходстве равносильна действиям по разрушению основ Отечества. "Именно поэтому мы, как никто другой, прикладываем усилия по недопущению переписывания истории Второй мировой войны, ее итогов, в том числе решения Нюрнбергского трибунала, четко указавшего, что такое настоящее зло, сформировавшего, не побоюсь таких слов, нравственные ориентиры мировой политики последующих десятилетий", - подчеркнула Матвиенко.

Матвиенко призвала развивать сервисы для участия граждан в управлении РФ

Сегодня в ряде стран, в том числе Восточной Европы, на постсоветском пространстве, наращивают активность различные радикальные, экстремистские организации, в том числе неонацистского толка, констатировала она. "Я ставлю в этот ряд русофобию, которую в иных странах правящие круги стремятся сделать национальной идеей", - заявила глава Совфеда.

По ее мнению, этот процесс приобретает масштабы вызова, игнорирование которого чревато серьезными проблемами.

"И здесь, считаю, международное сообщество и сегодня может опереться на решения Нюрнбергского трибунала, на их букву и дух", - указала Валентина Матвиенко. Она пояснила, что имеет в виду моральную ответственность граждан Третьего рейха "за то, что творилось при нацистах и в их стране, и на захваченных территориях". "Непротивление злу, примирение с ним - один из ключевых факторов становления и укрепления преступной власти", - уверена председатель СФ.

Она считает, что и сегодня ответственность каждого человека за происходящее в его стране, в мире в целом никуда не делась и даже возросла. "Противостояние силам зла - долг не только государственных деятелей, политиков, но и общественных организаций, деловых кругов, средств массовой информации, деятелей культуры. И, конечно, нас, парламентариев", - отметила Матвиенко.

Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко призвала развивать цифровые сервисы для участия граждан в управлении страной

Совет Федерации ведет такую работу, напомнила она. Среди инициатив верхней палаты российского парламента - обращение в ООН с призывом о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, создание единого реестра мемориалов и памятников борцам с нацизмом.

Глава Совфеда также считает, что сейчас "остро ощущается потребность в принятии законов, направленных на сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне". Еще одна "задача огромной важности" - устранение демографических последствий войны и проведение в этих целях сильной семейной политики.

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