В мире
20.11.2020 19:40
Текст: Юрий Сизов

Международный конкурс "Искусство книги" приурочен к 30-летию СНГ

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС

Поощрение талантливых начинаний в области книгоиздания и дальнейшее развитие полиграфического искусства считает своей основной задачей международный конкурс СНГ "Искусство книги". В будущем году он пройдет в Казахстане и будет посвящен 30-летию Содружества Независимых Государств, уточнил в пятницу источник в Исполкоме этой международной организации в белорусской столице.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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30-летнему юбилею СНГ будет также посвящена и общая экспозиция стран Содружества на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, которую планируется провести в феврале 2021 года. Организаторы отметили целесообразность создания подобного стенда в дополнение к участию стран в форматах национальных экспозиций, пояснили в Исполкоме.

Члены межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания и полиграфии рассмотрели также вопросы, касающиеся проведения конкурса книготорговых предприятий стран Содружества, поддержки и развития чтения в СНГ, проанализировали ход выполнения решений, принятых на предыдущем заседании Межгоссовета. Кроме того, участники совета избрали своего нового председателя, функции которого поручено исполнять вице-министру культуры и спорта Казахстана Нуркису Дауешову.

Конкурс "Искусство книги государств - участников СНГ", напомнили в Исполкоме, проводится уже шестнадцать лет и является важным результатом практической деятельности межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати.

В его заседании, уточняет БЕЛТА, приняли участие в этом году представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Ассоциации книгораспространителей независимых государств и Исполнительного комитета СНГ.

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