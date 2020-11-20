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20.11.2020 09:25
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития предложило иностранцам вид на жительство за инвестиции

Текст: Светлана Ментюкова
Министерство экономического развития РФ разработало законопроект, позволяющий иностранным гражданам в упрощенном порядке получить вид на жительство (ВНЖ) за инвестиции в российскую экономику. Для этого им предлагается выполнить хотя бы одно из четырех условий. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на копию законопроекта, имеющуюся в распоряжении редакции.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Среди основных условий - владение российской компанией при вложениях в ее капитал 15 млн рублей; при владении иностранной компанией, действующей на территории РФ, сумма инвестиций должна быть уже 50 млн рублей. При этом каждая из компаний должна работать на момент изъявления желания владельца получить вид на жительство в РФ не менее трех лет.

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Согласно документу, для получения вида на жительство иностранный гражданин может просто проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес, без покупки в нем соответствующей доли и получения статуса акционера. Компания при этом должна просуществовать также не менее трех лет, уплатить минимум шесть млн рублей налогов и трудоустроить по крайней мере 25 человек.

Также иностранцу за вид на жительство предлагается открыть ИП, вложив в дело десять млн рублей и приняв на работу десять россиян.

Еще одним условием может стать собственность в виде российских облигаций, которыми необходимо владеть в течение трех лет до обращения за ВНЖ или недвижимостью на территории РФ стоимостью не менее 30 млн рублей.

Экономика Финансы Инвестиции Власть Право Правительство Минэкономразвития

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