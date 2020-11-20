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20.11.2020 17:24
Рубрика: Экономика

Министр транспорта Виталий Савельев возглавил Совет директоров "Аэрофлота"

Текст: Светлана Ментюкова

Министр транспорта РФ Виталий Савельев избран председателем Совета директоров "Аэрофлота". Об этом говорится в заявлении компании.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Ранее в сообщении "Аэрофлота" о проведении собрания значилось, что на повестку дня заседания Совета директоров авиаперевозчика вынесены два вопроса: об избрании генерального директора ПАО "Аэрофлот", а также об избрании председателя Совета директоров ПАО "Аэрофлот".

"Совет директоров ПАО "Аэрофлот" избрал Михаила Полубояринова генеральным директором компании. Заседание совета состоялось 20 ноября 2020 года в форме заочного голосования. Михаил Полубояринов приступил к исполнению обязанностей", - говорится в сообщении.

"Совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева, который указом президента РФ с 10 ноября 2020 года назначен министром транспорта Российской Федерации. Решением совета директоров Виталий Савельев избран председателем совета директоров ПАО "Аэрофлот". Совет директоров утвердил соответствующие изменения в составе правления общества", - отмечает компания.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Бизнес Крупные компании Компании Авиация "Аэрофлот"

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