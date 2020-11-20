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20.11.2020 22:21
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о 4 174 военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 16 тысяч 164 военнослужащих.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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По сведениям на вечер 20 ноября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились от Covid 184 военнослужащих. А общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, достигла 64 583 человек.

В то же время сейчас на контроле у врачей находятся 4 174 военных с положительными результатами тестирования. 2 513 пациентов лежат в военных госпиталях. Сто четырнадцать человека изолированы по месту службы. Двадцать четыре лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 523 человека лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 5 человек, в состоянии средней тяжести - 14 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали более чем 11 123 пациентам, 3 279 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

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