Минобороны: В Карабах вернулись более 4 тысяч беженцев

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что круглосуточный мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе и контроль за соблюдением там режима прекращения огня российские миротворцы ведут на 23 наблюдательных постах. По их докладам, на линии соприкосновения нарушений не зафиксировано.

"В целях решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в городе Степанакерт формируется Межведомственный центр гуманитарного реагирования, - проинформировал генерал. - Первая группа российских военнослужащих из состава Центра прибыла в Республику Армения и приступила к работе в городе Степанакерт".

Продолжается возвращение в Нагорный Карабах мирных жителей, ранее покинувших свои дома из-за боевых действий. Так, в минувший четверг под контролем наших "голубых касок" в Карабах из Армении возвратились еще 1382 беженца. Таким образом, их общее число уже превысило четыре тысячи.

Российские военные всячески помогают местным властям в восстановлении мирной жизни. Например, инженерные подразделения миротворцев участвуют в восстановлении дорожного движения, электро -, водо- и теплоснабжения социальных объектов и жилых домов. А наши армейские патрули обеспечивают безопасную доставку продуктов питания и предметов первой необходимости в удаленные деревни и села Карабаха.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями продолжается обмен телами погибших военнослужащих в ходе конфликта. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста", - сообщил Конашенков.

По его словам, наши миротворцы провели из города Шуша на территорию Физулинского района две колонны с военнослужащими Азербайджана. Для эффективного выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов по прямым каналам связи идет постоянное взаимодействие с генеральными штабами в Баку и Ереване.