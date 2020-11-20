Минобороны: В Карабах вернулись более 4 тысяч беженцев

"В целях решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в городе Степанакерт формируется Межведомственный центр гуманитарного реагирования, - проинформировал генерал. - Первая группа российских военнослужащих из состава Центра прибыла в Республику Армения и приступила к работе в городе Степанакерт".
Продолжается возвращение в Нагорный Карабах мирных жителей, ранее покинувших свои дома из-за боевых действий. Так, в минувший четверг под контролем наших "голубых касок" в Карабах из Армении возвратились еще 1382 беженца. Таким образом, их общее число уже превысило четыре тысячи.
Российские военные всячески помогают местным властям в восстановлении мирной жизни. Например, инженерные подразделения миротворцев участвуют в восстановлении дорожного движения, электро -, водо- и теплоснабжения социальных объектов и жилых домов. А наши армейские патрули обеспечивают безопасную доставку продуктов питания и предметов первой необходимости в удаленные деревни и села Карабаха.
"В соответствии с достигнутыми договоренностями продолжается обмен телами погибших военнослужащих в ходе конфликта. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста", - сообщил Конашенков.
По его словам, наши миротворцы провели из города Шуша на территорию Физулинского района две колонны с военнослужащими Азербайджана. Для эффективного выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов по прямым каналам связи идет постоянное взаимодействие с генеральными штабами в Баку и Ереване.