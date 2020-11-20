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20.11.2020 02:00
Рубрика: Экономика

Минприроды намерено увеличить штрафы за загрязнение почв

Текст: Алексей Дуэль
Суммы возмещения вреда, которые будут платить виновники загрязнения почв как объекта охраны окружающей среды, вырастут. Произойдет это после того, как Минприроды внесет изменения в методику исчисления нанесенного почве вреда. Соответствующий приказ сейчас готовится и будет подписан в максимально короткие сроки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Предполагается, что размер вреда, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды будет увеличен для недобросовестных природопользователей, - пояснили в Минприроды. - Новая методика будет дополнена показателем степень загрязнения, который зависит от соотношения фактического содержания загрязняющего вещества в почве к нормативу качества окружающей среды для почв. Кроме того, появятся дополнительные значения показателей, учитывающих глубину загрязнения, порчи почв, будут введены дополнительные коэффициенты и актуализированы таксы".

Новая методика стала одним из документов, разработанных для совершенствования исчисления вреда окружающей среде. Требование об их разработке было в поручении Минприроды от вице-премьера Виктории Абрамченко.

При исчислении вреда специалисты будут учитывать глубину и степень допущенного загрязнения. Повреждения, нанесенные плодородному слою, обойдутся допустившим их еще дороже.

"Изменения подготовлены в целях стимулирования природопользователей к более ответственному и бережному отношению к компонентам природной среды, в том числе почвам", - заверили в Минприроды.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Общество Экология Правительство Минприроды

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