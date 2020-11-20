Минздрав увеличит импорт препарата от ревматизма и коронавируса

Препараты на основе метилпреднизолона в России не производятся, поэтому Минздрав РФ проведет переговоры с зарубежными производителями и поставщиками об увеличении поставок, сообщили в ведомстве. Препарат применяется для лечения COVID-больных, и в аптеках сейчас купить его невозможно.

Из-за дефицита лекарства возникли проблемы с лечением других заболеваний - в частности, ревматизма, других острых воспалений, которые купируются с помощью препаратов этой группы (кортикостероиды). Для многих пациентов, которым нельзя прерывать терапию, эта ситуация критична. Метилпреднизолон входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, то есть отпускные цены на него регулируются государством.

При этом в Минздраве говорят, что в стационарах дефицита метилпреднизолона нет - медорганизации сформировали необходимый запас для лечения пациентов с COVID-19.

Временным решением для остальных больных, говорят в Минздраве, было бы временное использование препаратов преднизолона. Это препараты со схожим действием, к тому же "выпускаемые фармацевтической промышленностью дозировки метилпреднизолона и преднизолона - эквивалентны", подчеркивают в ведомстве.

Ситуация с метилпреднизолоном - не первая и не единичная. Сообщения о дефиците тех или иных лекарств, которые прописывают для лечения и профилактики COVID-19, поступают регулярно. В частности, сейчас непросто купить препараты витамина D, которые пользуются повышенным спросом, - в СМИ было много сообщений о том, что дефицит этого витамина приводит к более тяжелому течению заболевания.