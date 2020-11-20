Мишина и Галлямов стали лучшими по итогам короткой программы на Гран-при

Спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов выиграла короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в эти дни в московском ДС "Мегаспорт".

Мишина и Галлямов обошли действующих чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского (79,34 против 78,29 балла). Напомним, что обе пары тренируются у Артура Минчука и Тамары Москвиной.

Прокаты получились неидеальными. Анастасия Мишина ошиблась на выезде с параллельного тройного сальхова, а Александра Бойкова - на выезде с выброса. Поэтому никому из фигуристов не удалось преодолеть знаковую отметку в 80 баллов.

Тройку лидеров замкнули Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (73,84).

На недавнем этапе Кубка России в Казани победу одержали именно Мишина и Галлямов. Тогда они обошли сразу две более опытные и титулованные пары: призеров чемпионатов мира Евгению Тарасову - Владимира Морозова и Бойкову - Козловского.