Мишустин: Мы не будем заменять "цифрой" базовое фундаментальное образование

У правительства нет планов заменить очное образование цифровым форматом, заверил премьер-министр Михаил Мишустин представителей градообразующих предприятий Дубны. В Подмосковье глава правительства запустил в работу сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов мегасайнс-проекта NICA.

- Недавно мы очень подробно обсуждали эту тему, что мы не будем заменять "цифрой", цифровыми платформами базовое фундаментальное образование с контактом с профессором, с учителем, - заявил глава кабмина.

Текущая ситуация, когда многие школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, вызвана исключительно пандемией коронавируса и необходимостью ограничить молодежь от контактов с заболевшими. Руководители регионов идут на эту меру вынужденно, подчеркнул председатель правительства. "Без сомнения, никто не заменит никогда цифровой платформой контакт с профессором, учителем, наставником", - уверен Мишустин.