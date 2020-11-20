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20.11.2020 12:58
Рубрика: Власть

Мишустин: Мы не будем заменять "цифрой" базовое фундаментальное образование

Текст: Владимир Кузьмин
У правительства нет планов заменить очное образование цифровым форматом, заверил премьер-министр Михаил Мишустин представителей градообразующих предприятий Дубны. В Подмосковье глава правительства запустил в работу сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов мегасайнс-проекта NICA.
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов

- Недавно мы очень подробно обсуждали эту тему, что мы не будем заменять "цифрой", цифровыми платформами базовое фундаментальное образование с контактом с профессором, с учителем, - заявил глава кабмина.

Текущая ситуация, когда многие школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, вызвана исключительно пандемией коронавируса и необходимостью ограничить молодежь от контактов с заболевшими. Руководители регионов идут на эту меру вынужденно, подчеркнул председатель правительства. "Без сомнения, никто не заменит никогда цифровой платформой контакт с профессором, учителем, наставником", - уверен Мишустин.

Власть Работа власти Общество Образование Правительство Председатель Правительства

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