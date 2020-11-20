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20.11.2020 11:21
Рубрика: Власть

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. "Время вашего первосвятительского служения ознаменовано восстановлением и строительством храмов, активной благотворительной и просветительской деятельностью, развитием диалога с представителями государственной власти и других конфессий", - говорится в поздравительной телеграмме.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Неустанные усилия патриарха, по словам главы правительства, направлены на сохранение гражданского мира и согласия в обществе, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие культуры и просвещения, социального служения и миссионерства. "Мудрый Пастырь, вы своими проникновенными проповедями объединяете верующих, призываете их следовать христианским заповедям, помогаете обрести веру и надежду. Ваша огромная созидательная деятельность заслуживает большого уважения и благодарности", - подчеркнул Мишустин.

Власть Работа власти Общество Религия Правительство Председатель Правительства Патриарх Кирилл

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