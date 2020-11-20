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20.11.2020 16:45
Рубрика: Власть

Мишустин установил спецвыплаты для соцработников интернатов до конца 2021 года

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила социальной поддержки сотрудников стационарных организаций и отделений социального обслуживания, работающих с гражданами с выявленной коронавирусной инфекцией и лицами из группы риска.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Мишустин: В России нужна по-настоящему социальная адресная поддержка

Система специальных социальных выплат будет аналогична действовавшим до сих пор выплатам за особые условия труда в период пандемии, когда смена сотрудников соцучреждений продолжается 14 дней, в течение которых они постоянно проживали на территории учреждения.

Врачи в соцучреждениях за такую смену по-прежнему будут дополнительно получать по 40 тысяч рублей, а при выявлении в организации COVID-19 - 60 тысяч; соцработники, педагоги и средний медперсонал - 25 и 35 тысяч соответственно. Младшему медицинскому персоналу выплаты установлены в размере 15 и 20 тысяч, а техническому персоналу - 10 и 15 тысяч рублей.

В последнее время правительство несколько раз на месяц продлевало выплаты соцработникам. Теперь премьер-министр установил их сразу до конца 2021 года.

Ранее на спецвыплаты социальным работникам Михаил Мишустин направил почти 2,7 миллиарда рублей.

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