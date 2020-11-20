Мишустин: В России нужна по-настоящему социальная адресная поддержка

В России необходимо перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки населения, развивая механизмы "социального казначейства", уверен премьер-министр Михаил Мишустин. "У нас огромное число льгот и пособий, которые направлены на то, чтобы выровнять материальное положение семей, но необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается", - заявил он на совещании по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы.
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Требуется единая цифровая платформа в социальной сфере, которая, как видит ее глава правительства, поможет выявлять тех, кто нуждается в поддержке, и предоставлять ее в проактивном режиме, без лишних документов. "Ведь зачастую человек даже не знает, что ему полагается какая-то льгота, и не обращается за определенной льготой или пособием. И государство должно ему помочь", - сказал он.