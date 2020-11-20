Митио Каку: Искусственный интеллект превратит нас в волшебников

Большая часть истории человечества - это история бедности и страданий. Мир стал меняться все быстрее с тех пор, как появилась экспериментальная физика и началась эпоха машин. Но к лучшему ли? Как физика и новые технологии изменят нашу жизнь в ближайшие десятилетия, "Коту" рассказал профессор Митио Каку, американский физик-теоретик, популяризатор науки и футурист, хедлайнер Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

Десятые годы XXI века можно назвать десятилетием смартфонов. А как люди назовут 2020-е?

Митио Каку: Десятилетием искусственного интеллекта! Умнее станут не только смартфоны - даже диваны превратятся в смарт-диваны. А смартфон будет устройством доступа буквально ко всему. Например, если вам понадобится медицинская помощь, вы обратитесь к специальной программе с ИИ, установленной на ваш телефон. Вы будете разговаривать с ботом, который имеет доступ к базам медицинских данных и способен поставить диагноз. Узнать о состоянии организма, проверить сердечный ритм или взять образец крови можно будет в виртуальной клинике внутри смартфона.

И конечно, это касается не только медицины, а всех сфер жизни. Юристы, например, тоже станут ботами. Вот попали вы, не дай бог, в автомобильную аварию в чужой стране - местным языком не владеете, законов не знаете, что делать, не представляете. На помощь придет бот-юрист, который говорит на любом языке мира и разбирается в законах каждого государства. Он вас проконсультирует, свяжет с полицией, возьмет на себя переговоры с ботами-юристами других участников ДТП.

И так во всем: если вам потребуются бот-инженер или бот-преподаватель, они всегда будут ждать вас в телефоне.

ИИ обо всем подумает за нас?

Митио Каку: Искусственный интеллект расширит наши способности, позволит стать экспертами во всем, что только есть в мире, даст нам возможность контролировать собственный организм и природу, превратит нас в волшебников. Мы станем телепатами - научимся общаться одной силой мысли. Овладеем телекинезом. Уже сегодня мы можем подключить мозг парализованного человека к инвалидному креслу, и он учится управлять им, мысленно отправляя сообщения.

Чип в голове

Устройством, обеспечивающим контакт с ИИ, по-прежнему будет смартфон?

Митио Каку: Сначала смартфон, потом люди смогут мысленно разговаривать между собой и с компьютерами через импланты. Это случится не завтра, но основы такой сети - Brainnet - закладываются уже сейчас. В этом новом пространстве мы будем передавать друг другу воспоминания, чувства, мысли.

Возьмем, например, искусство - оно станет совсем не таким, как сегодня. Ведь все, что вы в принципе способны мысленно визуализировать, можно будет сразу распечатать на 3D-принтере. Мы будем создавать произведения искусства в своем сознании. Художникам это точно понравится!

Или представим, как будут праздновать Рождество. Каждый сможет загрузить дизайн любой игрушки, любого объекта из Сети или из головы, отправить его силой мысли на 3D-принтер и распечатать подарок прямо под елку. Кстати, уже сейчас 3D-принтеры печатают изделия из металла, а значит, любой может создать обручальное кольцо собственного дизайна.

В ближайшем будущем люди начнут печатать себе одежду и обувь. Потребуется всего лишь отсканировать ноги, и принтер сделает ботинки, которые будут вам идеально впору.

Иными словами, символ нашего будущего - это маленький имплант внутри головы?

Митио Каку: Да! Этот имплант очень облегчит нам жизнь: мы станем мысленно выходить в интернет, а ноутбуки уйдут в прошлое. Основные компоненты этой технологии уже разработаны. Сегодня мы можем фиксировать импульсы нейронов, соответствующие простым воспоминаниям мышей, а скоро научимся "фотографировать" и записывать воспоминания обезьян и людей. Это поможет, например, пациентам с болезнью Альцгеймера, которые забывают, кто они такие. Технологии позволят записать воспоминания и ввести их в гиппокамп больных, чтобы они вспомнили свое прошлое. Как в фильме "Матрица" - там в гиппокамп загружалась целая виртуальная вселенная. Уже сейчас мы наблюдаем прообраз такой искусственной памяти, ведь наши воспоминания сохраняются в интернете.

Митио Каку. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Идеальный капитализм

Многие опасаются, что ИИ лишит нас работы.

Митио Каку: Скорее, он изменит наше представление о профессиях. Я преподаватель и читаю лекции в университете, но сейчас студенты спокойно могут прослушать курс в Сети. Очень скоро преподаватели станут больше похожи на наставников, которые консультируют своих учеников. Роботы не могут быть наставниками, они вообще очень плохи в межличностных отношениях.

Мир становится лучше и развивается, а значит, мы сами тоже должны становиться лучше и развиваться. Поэтому ключевой ценностью будущего станет образование.

Как пандемия и другие события последнего года изменили ваши представления о будущем?

Митио Каку: Пандемия заставляет нас двигаться к будущему быстрее. Коронавирус ускорил развитие цифровизации, особенно сетевых и VR-технологий, потому что теперь мы боимся лишний раз выйти на улицу.

И конечно, мы победим ковид с помощью все того же искусственного интеллекта. Сейчас, когда пандемия на пике и тысячи людей умирают каждый день, мы не понимаем, что произошло и как с этим бороться. Тем не менее и сегодня мы можем многое: например, новые термометры способны отправлять данные каждого измерения температуры в Сеть и мгновенно регистрировать вспышки эпидемии. Технологии телемедицины, которые бы мониторили здоровье людей в реальном времени и отправляли данные в Сеть, позволили бы избежать многих ошибок. Например, в Соединенных Штатах есть такой праздник - Марди Гра. В этом году в начале марта почти миллион человек приехали в Новый Орлеан, чтобы отметить его. Никто, конечно, не подозревал, что через две недели все больницы будут заполнены умирающими пациентами.

Мы можем отслеживать передвижения тысяч людей, используя искусственный интеллект и данные с сотовых телефонов. А значит, мы можем отслеживать и распространение вируса.

Интересный факт: в аэропорту Хельсинки собак обучили обнаруживать коронавирус за 10 секунд... 10 секунд! Они распознают коронавирус с 95-процентной точностью. А в будущем высокотехнологичные датчики смогут идентифицировать подобные вирусы в считаные секунды.

Есть ли у вас модель идеального будущего для нашего мира?

Митио Каку: Да, есть. В настоящий момент мы совершаем переход от товарного капитала к интеллектуальному. Тони Блэр любил говорить, что Англия получает больше доходов от рок-н-ролла, чем от угледобывающей промышленности. Добыча угля больше не завязана на человеке, британского рабочего заменили машины. Цены на сырье в среднем падают уже 150 лет из-за развития технологий, но интеллектуальный капитал зависит не только от этого. Интеллектуальный капитал, как и рок-н-ролл, требует творческого подхода, воображения, понимания вкусов людей. А роботы ничего в этом не смыслят. Вот почему рок-н-ролл приносит огромный доход, в то время как добыча угля - это технология из прошлого. Мы наблюдаем изменение природы капитализма.

Ведь что такое капитализм? Это частная собственность плюс спрос и предложение. Капитализм несовершенен: вы не знаете, кто вас обманывает, вы не знаете, сколько на самом деле стоит та или иная вещь. Но мы движемся к "идеальному капитализму": если доступ в интернет будет в вашей контактной линзе, то, когда вы придете в супермаркет, она отсканирует все товары и подскажет, что стоит покупать, а где цена завышена.

Почему Джефф Безос, создатель Amazon, - самый богатый человек в мире? Он оцифровал посредника, вот и все. Посредники - неэффективная часть капитала. Такие препятствия можно устранить с помощью искусственного интеллекта и компьютеров, что и сделал Безос - создал электронного посредника.

Технологии ведут нас к светлому будущему или все будет зависеть от решений политиков?

Митио Каку: Большинство футуристов сказали бы, что технологический прогресс не имеет направления, он вне морали - хорош и плох одновременно, как меч, который может быть использован и в добрых целях, и в злых. Я же не согласен с большинством и думаю, что технологический прогресс имеет этическую направленность, постепенно меняя мир к лучшему. Простые люди получают доступ к знаниям в интернете и начинают лучше понимать, как устроен мир, это дает им возможность участвовать в создании будущего. Интернет способствует демократии: люди ведут дискуссии и обнаруживают, что не обязаны жить при диктатуре или верить всему, что говорит правительство. Наконец, интернет помогает им организоваться и реализовать свои политические идеи.

Конечно, технологии имеют и оборотную сторону. Меня волнует нарушение конфиденциальности: наши банковские операции, история звонков и перемещений известны и находятся практически у всех на виду. Но я думаю, это та цена, которую стоит заплатить за удобство.

В аэропорту, например, вы проходите обязательную проверку багажа. Это унылый процесс, который добавляет еще 15-30 минут к регистрации, но мы идем на это, потому что не хотим, чтобы террористы взорвали самолет. Точно так же мы должны принять определенные ограничения на неприкосновенность частной жизни, чтобы победить пандемию. Мы должны пойти на какие-то компромиссы, но получить главное преимущество развития технологий - знание. Знание, распространяясь повсеместно, расширяет возможности людей, что, в свою очередь, усиливает демократию.

Роботизироваться будешь?

Предопределено ли будущее, которое вы описываете, и до какой степени?

Митио Каку: Полагаю, оно неизбежно. Хотя многие боятся такого сценария, особенно того, что роботы станут умнее нас. Эта гипотеза основана на законе Мура, который гласит, что мощность компьютеров удваивается каждые 18 месяцев. Но это не может длиться бесконечно. В конечном счете закон Мура перестанет действовать, а Кремниевая долина придет в упадок. Почему? В силу квантовой теории, которой я профессионально занимаюсь. В современных процессорах установлены транзисторы размером от 20 до 50 атомов, на сегодня это самая передовая технология. В будущем появится пятиатомный транзистор, но дальше двигаться некуда. При уменьшении размеров транзистора неизбежно происходит перегрев и утечка электронов: теплота выделяется в таких количествах, что чип постепенно начинает плавиться.

Так что современный компьютер скоро устареет. Сейчас появляются первые квантовые компьютеры, но их очень трудно сделать. Они вроде как существуют, но очень примитивны. Я не думаю, что в ближайшее десятилетие квантовый процессор может быть установлен на ноутбуке или сотовом телефоне. Поэтому тот факт, что закон Мура скоро перестанет действовать, представляет для человечества реальную проблему.

Но роботы все-таки станут умнее нас?

Митио Каку: Насколько умны роботы сегодня? Самые передовые роботы - военные. Они обладают интеллектом, который уступает даже примитивному интеллекту таракана. Если выпустить в лес таракана, он сможет найти себе пару, пищу, укрытие. Но если поместить в лес военного робота, что он будет там делать? Он будет беспрерывно падать, не сможет даже ходить по лесу. Такой робот абсолютно бесполезен - как черепаха, которая опрокинулась на спину и не может подняться.

Я реалист и понимаю, что в будущем роботы станут умными, - сначала как насекомые, затем как мыши, затем как крысы, затем как собаки. Думаю, где-то к концу столетия они станут умными, как обезьяны. Наверное, тогда нам все-таки придется установить чип, отключающий их, если они вдруг задумают нас убить. Но еще через сто лет они станут настолько умны, что смогут отключить этот чип. И что тогда делать? Я думаю, в итоге мы должны будем слиться - вместо того чтобы бороться с ними, мы должны стать ими. Это будет симбиоз органической и кибернетической технологий: мы превратимся в сверхлюдей, способных жить на Венере или Марсе, парить в открытом космосе без кислорода. Это слияние произойдет с нашего согласия, ведь лишь тогда мы сможем исследовать и покорять Вселенную.

Однажды мы встретим инопланетян на летающей тарелке и будем очень удивлены. Они тоже окажутся частично роботизированными и частично органическими, потому что это самый эффективный способ существования.

Получается, наше слияние с роботами неизбежно?

Митио Каку: Оно необходимо, потому что иначе рано или поздно машины станут умнее нас, это лишь вопрос времени. Я думаю, это произойдет через несколько столетий, хотя некоторые оптимисты считают, что речь идет о десятилетиях. Как физик я строю свои прогнозы, исходя из возможностей кремниевых технологий.

Не стоит бояться слияния с технологиями, этот процесс уже давно запущен. Люди тысячелетиями совершенствуют себя технологическим путем: боевая раскраска или оружие издавна помогали там, где не справлялось слабое тело. А в будущем технологии перейдут внутрь. Думаю, потомки сами выберут такой путь развития - захотят стать сверхлюдьми и исследовать Вселенную.

Поговорим со Сталиным?

Все люди разные - найдутся и те, кто не захочет становиться сверхчеловеком… Какое будущее ждет тех, кто откажется меняться?

Митио Каку: Конечно, у людей должен быть выбор. И надеюсь, альтернатив будет не две, а больше. Многим наверняка придется по душе возможность оцифровать свое сознание - цифровое бессмертие. Уже сейчас предпринимаются попытки создать виртуального двойника на основе оцифровки всех данных о человеке. А в будущем, вместо того чтобы читать книгу, скажем, о знаменитом ученом, вы сможете просто поговорить с ним. Я бы, например, с удовольствием поговорил с Эйнштейном - однажды мы и его оцифруем. И будем беседовать с цифровой голограммой, которая имеет доступ ко всем его книгам, дневникам, интервью, записям голоса… А ваш цифровой двойник сможет поговорить с вашими прапраправнуками: он будет жить в интернете вечно.

Наши предки не оставили почти никаких фактов о своем существовании. Зато потомки смогут пообщаться с нами - спросить, что нами двигало, что мы делали сотни лет назад. В библиотеке будущего вы возьмете "живую книгу" и поговорите с Черчиллем или Сталиным.

Как приблизить светлое будущее?

Митио Каку: Как сделать так, чтобы будущее было светлым? Нужно для начала ответить на вопрос, откуда берется процветание. Политики и экономисты часто не понимают его источник, но я, физик, знаю, что процветание - производная науки и технологий. Это и есть ключ к будущему.

Мы должны сделать так, чтобы молодое поколение создавало высокотехнологичные компании, потому что технологии способны генерировать богатство и обеспечивать процветание общества. Будьте как Безос, который сделал капитализм более эффективным, устранив многие его недостатки с помощью цифровых технологий.

Мы должны воспитывать новые поколения так, чтобы они преуспевали в обществе, основанном на интеллектуальном капитале. В скором времени основными ресурсами станут не уголь, золото, серебро, а инновации, предпринимательство, творчество, лидерство - все то, что связывают с силой разума.

Предсказания Митио Каку

Из книги Митио Каку "Физика будущего"

"В XXI веке мы, подобно мифическим богам, сможем мысленно отдавать приказы и управлять предметами. Компьютеры, незаметно считывая наши мысли, научатся исполнять наши желания. Биотехнология поможет нам сотворить себе идеальное тело и увеличить продолжительность жизни. Мы научимся создавать формы жизни, каких прежде на Земле не существовало. Нанотехнологии позволят нам создавать вещи почти из ничего. Ездить мы будем не на огненных колесницах, а в обтекаемых транспортных средствах, способных легко подниматься в воздух".

"В ближайшие десятилетия появятся умные очки, линзы которых станут экраном полнофункционального развлекательного центра. В них можно будет смотреть кино или подключиться к офисному компьютеру и получить доступ к хранящимся там файлам и программам. Достаточно будет моргнуть, чтобы прямо с пляжа организовать видеоконференцию. Добавив в интернет-очки программное обеспечение для распознавания образов, вы получите возможность опознавать объекты и лица. А еще можно встроить в оправу очков крошечную видеокамеру, которая будет снимать окружающее и передавать картинку в Сеть, - и другие люди смогут вместе с вами переживать происходящее в вашей жизни. Родители будут знать, чем заняты их дети, влюбленные смогут, находясь в разлуке, делиться впечатлениями, а инспекторы, посещающие отдаленные подразделения компании, смогут держать босса в курсе происходящего".

"Вместо множества устройств - компьютера, смартфона, планшета, ноутбука - будет одно. Размер его экрана можно будет регулировать. Обои в домах станут интерактивными. Это значит не только то, что стиль интерьера можно будет изменить в любой момент, но и что, проснувшись ночью с болью в груди, можно будет позвонить боту-доктору, который проведет диагностику и даст рекомендации. Для этого нужно будет просто повернуться к стене. Похожими способами можно будет всегда связаться с кем угодно".

"Работа будущего - это то, в чем роботы не смогут заменить людей. Они неспособны делать три вещи. Первое: они не могут заниматься низкоквалифицированным трудом - сортировать мусор, чинить туалеты, сделать проводку в доме. Второе: роботы не могут заменить тех, кому по работе важно хорошо взаимодействовать с людьми, - адвокатов, например. Третье: роботы не смогут заменить людей с художественными способностями - тех, кто пишет романы, выступает на телевидении, открывает научные законы. Последние, интеллектуальные капиталисты, - главная категория профессий будущего".

"За последние десятилетия мы поняли, что старение - это ошибки, которые накапливаются в клетках. Когда ДНК будет оцифрована, ИИ отметит, где ошибки, и, вероятно, сможет их исправить. Когда искусственный интеллект будет работать с ДНК миллиардов людей, он сможет вычислить, в каких генах происходит старение. И это даст нам ответ на вопрос, как его избежать".

"Кульминацией технологического развития человечества на Земле должно стать формирование единой планетарной цивилизации. Переход к ней станет, вероятно, величайшим рубежом в истории и будет означать резкий уход от всех цивилизаций прошлого. Сейчас практически все самые громкие события, все заголовки новостных сообщений так или иначе отражают "родовые схватки" планетарной цивилизации".