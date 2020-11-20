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20.11.2020 15:12
Рубрика: Экономика

На форуме "Национальная система квалификаций России" обсудят актуальные темы развития рынка труда

1-2 декабря 2020 года пройдет VI Всероссийский Форум "Национальная система квалификаций России. Рынок труда - новая реальность". Это знаковое событие пройдет уже в шестой раз, в этом году - в онлайн-формате.

Участники Форума обсудят вопросы развития национальной системы квалификаций для кадрового обеспечения национальных проектов и государственных программ. Пандемия коронавируса, спровоцировавшая международный кризис, неизбежно привела к ускорению цифровизации процессов человеческой деятельности. Ситуация повлияла и на рынок труда: многое перешло в онлайн-формат, и работники, и работодатели столкнулись с необходимостью освоения цифровых компетенций. Изменения в законодательстве, которые включают и сферу регулирования трудовых отношений, также происходят с учетом новой реальности.

В первый день Форума пройдут ключевые сессии, в ходе которых разговор пойдет о тенденциях рынка труда, новых требованиях к кадрам в "цифровом" мире, точках пересечения сферы образования и подготовки кадров и роли в этих процессах независимой оценки квалификаций.

Во второй день в рамках онлайн-марафона "Национальная система квалификаций в моем регионе" и круглого стола "Новые тенденции развития национальной системы квалификаций" будут обсуждаться, в том числе, роль регионов в развитии рынка труда и системы квалификаций, работа цифровых сервисов независимой системы квалификаций и другие вопросы.

На пленарном заседании обсудят направления развития и практического применения Национальной системы квалификаций до 2030 года во всех отраслях экономики в контексте реализации стратегических национальных приоритетов, определенных Указом Президента Российской Федерации "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и иными документами, определяющими долгосрочные приоритеты в сферах социально-экономического, научно-технологического и информационного развития, обеспечения национальной безопасности, региональной и миграционной политики.

Экономика Работа

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