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20.11.2020 17:56
Рубрика: Спорт

Назван расширенный состав молодежной сборной на ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею назвал расширенный список кандидатов на поездку на чемпионат мира в Канаду. В числе приглашенных оказалось 28 хоккеистов. Тренерский штаб команды во главе с Игорем Ларионовым пригласил их на сбор, который начнется в Новогорске 29 ноября.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Не так давно российская "молодежка" принимала участие в этапе Евротура Кубок Карьяла, где встречалась со взрослыми командами Чехии, Швеции и Финляндии. Тогда россияне добились трех побед и выиграли турнир. Основу сборной и составят эти игроки.

В Новогорске команда будет находиться до 13 декабря, после чего отправится в Канаду. На 22 и 24 декабря запланированы товарищеские матчи против команд Словакии и Канады. Чемпионат мира стартует 26 декабря, а завершится 5 января. На групповом этапе подопечные Ларионова сыграют с американцами, а также командами Швеции, Чехии и Австрии.

Список вызванных на сбор игроков:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов ("Ак Барс", Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва);

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Защитники: Роман Бычков ("Локомотив", Ярославль), Александр Кирпичников ("Трактор", Челябинск), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба - СКА, Санкт-Петербург), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев", Уфа), Иван Рогов ("Северсталь", Череповец), Никита Седов (ХК "Сочи", Сочи), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семёе Чистяков ("Авангард", Омск).

Нападающие: Михаил Абрамов ("Викториавилл", QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба - "Салават Юлаев", Уфа), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба - ЦСКА, Москва), Захар Бардаков ("Витязь", Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба - "Авангард", Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все - СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарев ("Шавиниган", QMJHL), Илья Сафонов ("Ак Барс", Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).

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