Названы четыре главных признака школьного буллинга

Травля и буллинг - вечная проблема, от которой не может защититься ни хорошая школа, ни плохая. В класс может прийти травмированный ребенок, без развитого чувства сострадания, с сильной потребностью утвердить себя за счет другого. И задача взрослых - вовремя распознать опасную ситуацию, отличить буллинг от обычного конфликта. Так считает руководитель "Антибуллинг-центр" ФИРО РАНХиГС Светлана Кривцова. Она назвала главных признака школьной травли.

1) Очевидное неравенство сил буллера и жертвы (все против одного или старший / более сильный против младшего/слабого).

2) Агрессия (не только физическая, но и психологическая: сплетни, слухи, оскорбительные прозвища, намеки, последовательное разрушение репутации жертвы и т.д.).

3) Инциденты повторяются уже какое-то время (от двух месяцев до полугода и более).

4) Впечатлительность жертвы, острая эмоциональная реакция на подобные выпады.

- К сожалению, буллингом сегодня называют все подряд. Господствует бытовой стереотип: "Если моего ребенка обзывают, то это травля". Конечно, буллинг - это не то, что тебя дернули за хвостик. Это многосерийный цикл целенаправленного унижения человека при явном превосходстве того, кто нападает, - говорит Светлана Кривцова. - Одному учителю сложно с этим что-то сделать. Чтобы противодействовать этому виду агрессии, нужна "сплоченность неравнодушных".

Она также назвала три условия, соблюдая которые буллинг и травлю можно победить.

1) Все - учителя, ученики, родители - будут узнавать буллинг "в лицо" и точно знать, что делать, встретившись с ним.

2) Взрослые - учителя и родители - объединяться против буллинга (будут действовать вместе, а не против друг друга).

3) Антибуллинговая работа станет частью культуры всей школы, а не личным делом одного учителя, родителя или тем более одного ученика.

Какой должна быть эта системная работа с детьми? Об этом написано много книг, методик и программ. В двух словах описать все подходы и методики нереально. Но главный принцип: учителя и родители должны объяснять детям различия между дружбой и буллингом, где границы человечности и как важно их не переходить, что такое взаимоуважительные отношения.

"Первую помощь" можно получить на портале для детей и взрослых травлинет.рф, поддерживаемом Фондом президентских грантов. Там, например, есть подробный алгоритм действий для родителя, если он заметил, что ребенок стал жертвой травли. А еще - на сайте программы каждыйважен.рф собраны методические пособия для учителей - как распознавать и предупреждать буллинг.

Алгоритм действий для родителей "Моего ребенка травят в школе. Что делать?"

1) Поговорите с педагогами и психологами, с администрацией в школы: "Есть сложная ситуация, давайте вместе что-то сделаем". Напишите письменное заявление, укажите в нем все факты. В школах могут действовать согласительные комиссии, на заседания которой могут быть приглашены участники конфликта. Можно предложить создать такую комиссию, в которую войдут родители, учителя, сами ученики-старшеклассники. Фиксируйте результаты обсуждения письменно: конкретные шаги, сроки.

2) Если разговоры не работают, а травля продолжается, школа бездействует, обратитесь к чиновникам: в управление образования вашего города или области, в Рособрнадзор, к уполномоченному по правам ребенка.

3) Привлеките внимание общественности, напишите посты в соцсетях.

4) Если ситуация не разрешится, стоит задуматься о смене школы.

5) Обратитесь к адвокату. Можно подать иск в суд с требованием о возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда. Ответчиком будут родители того, кто начал травлю. Сходите с ребенком к психологу, чтобы тот зафиксировал его состояние: подавленность, депрессия. Это поможет при определении компенсации.

Если ребенку причинен физический вред!

1)Перестаньте водить ребенка в школу. Как минимум - на время, пока ситуация не разрешится.

2) Соберите доказательства, сделайте медицинское освидетельствование. Запишите на диктофон или на видео разговоры, сохраните испорченные вещи, запишите имена свидетелей, сделайте скриншоты переписки в чате.

3) Напишите заявление в прокуратуру и полицию.