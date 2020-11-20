Нелегальная торговля - зловредный сорняк экономики

Теневой оборот наносит огромный ущерб всей мировой экономике, под угрозой оказываются и госбюджет, и здоровье потребителей, и общественный порядок - об этом говорили на Форуме по борьбе с нелегальной торговлей, который прошел 11-12 ноября в Москве.

Представители Минпромторга РФ, Европола, Федеральной антимонопольной службы, МВД, Роспотребнадзора, экспертного сообщества и бизнес-структур собрались, чтобы обсудить меры, которые могут помочь остановить нелегальный рынок и познакомиться с планами российского правительства по решительному ответу криминальной торговле.

Когда полумеры не помогут

Более 500 млрд рублей каждый год теряет бюджет России из-за оборота разного рода нелегальной продукции, а объем нелегального рынка только непродовольственных товаров составляет порядка 5,2 трлн рублей - это огромная сумма, совершенно неподконтрольная государству. Список нелегальной продукции обширен: от поддельной одежды известных брендов до контрабандных сигарет, которых в отдельных городах России сегодня продается больше, чем легальных. В одних категориях доля контрафакта и контрабанды стремительно растет - как, например, в той же табачной продукции, где вне закона 15% рынка, а где-то уже достигает критических 40%, как в алкоголе. Именно в этих условиях Минпромторг России вместе с Российской ассоциацией экспертов ритейла собрали на одной площадке представителей различных сфер торговли и представителей органов власти, ответственных за ее развитие, а также зарубежных участников, готовых поделиться опытом решения проблемы нелегального рынка.

От слов к делу

В то время, как госбюджет нуждается в средствах для восстановления экономики после эпидемии, Минпромторг активизирует работу по возвращению в легальный оборот огромных сумм, вращающихся на теневом рынке. Средства для поддержки честного бизнеса лежат буквально "под ногами", чтобы их вернуть, будут применены новые технологии.

В центре будущей концепции безопасности ритейла - новая система мониторинга оборота контрафактной продукции. Как заявил, глава Минпромторга Денис Мантуров, специальный центр будет следить за соблюдением закона на всех рынках, что даст возможность оперативно принимать нужные меры. Министерство одобрило методику оценки региональных рынков табака по аналогии с продажами алкоголя: будет проведена оценка работы правоохранителей, спецкомиссий при губернаторах регионов. По мнению разработчиков, процесс будет абсолютно гласным и открытым как для бизнеса, так и для властей.

Ключевая технология, которая оградит рынок от контрафакта, - цифровая маркировка. По словам Виктора Евтухова, заместителя министра промышленности и торговли, благодаря беспрецедентно широкому распространению маркировки удалось выявить 18 ранее неучтенных производств в одной только табачной промышленности. Спикер пояснил, что предприятия поставляли свою продукцию на рынок, но официально она негде не учитывалась, нарушался закон, а налоги уплачивались в неполном размере. Экономический результат можно посчитать и в прямой выгоде бюджета: собираемость акцизов повысилась на 17,5%, бюджет пополнился дополнительно на 60 млрд рублей за 8 месяцев 2020 года.

Благодаря внедрению онлайн-касс удалось вскрыть тот факт, что не менее 10% торговых точек продают немаркированные сигареты - контрабанду или подделки, выявили в компании "Эвотор". Теперь подобная статистика - это не только уровень "чистоты" рынка, но и конкретно очерченное поле для работы. Марина Кочнева, заместитель начальника управления федерального надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора, сообщила, как что ведомство уже активно использует систему "Честный знак" - для выявления как нарушений, так и информации о владельцах торговых точек. Данные о нарушениях часто присылают сами граждане, помогая накапливать информацию об участниках рынка. Нарушения будут заноситься в "табель поведения" ритейлера или производителя в системе маркировки и будут доступны каждому пользователю.

Такую систему со временем планируется распространить на территории всего ЕАЭС, сообщила заместитель директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Наталья Ляхова. Пока активно развивается маркировка меховых изделий и сигарет, в ближайшей перспективе эти товары начнут маркироваться во всех пяти государствах-участниках. Можно надеяться, что со временем в союзном киберпространстве не найдется места нелегальному рынку и эту проблему удастся полностью решить.

К участию в форуме удалось привлечь международных экспертов из Европола, которые констатировали, что борьба с нелегальной продукцией в России развивается в рамках мировых трендов. Западные коллеги также используют аналитические центры для выявления преступных схем. Но стоит отметить, что масштабное введение Минпромторгом современной системы цифровой маркировки дает нашим правоохранителям определенное преимущество по сравнению со странами, где она не введена на таком уровне.

Отдельный пример большой проблемы

Руководство Минпромторга РФ не просто так обратило внимание на особые успехи в борьбе с подпольем именно на табачном рынке. В России сигареты - это товарная категория с самой быстрорастущей долей теневого сегмента. С 2015 года его доля увеличилась в 15 раз, в результате чего бюджет ежегодно недополучал десятки миллиардов рублей. В 2019 года эта сумма составила не менее 100 млрд руб.

Сегодня на карте мира практически не осталось государств, незнакомых с проблемой нелегальной табачной продукции. По расчетам Всемирного банка, потери мировой экономики от контрабанды и контрафакта табака составляют 40-50 млрд долларов ежегодно.

В борьбе с нелегальным оборотом табака в России еще предстоит многое сделать. Но и принятые меры можно назвать поворотными, как минимум на табачном фронте. Впервые за пять лет удалось создать условия для приостановки роста доли нелегальных сигарет. Как рассказали представители МВД, с начала года из оборота было изъято около 770 млн пачек сигарет, а за неполный год возбуждено около 1000 уголовных дел, связанных с нарушением правил ввоза или продажи сигарет.

В текущем году началось принятие целого ряда важных законопроектов, которые в дальнейшем усилят давление на нелегальный рынок. Так, в первом чтении Госдумой приняты новые правила ввоза немаркированной табачной продукции. "Есть законодательный лимит для перемещения немаркированной алкогольной продукции и его не хватает для эффективной борьбы с нелегальной табачной продукцией. Введение подобного лимита не позволит больше физлицам ссылаться на то, что в забитой немаркированной продукцией машине - товар для личного пользования или в подарок", - рассказал на форуме Василий Груздев, директор по работе с органами государственной власти "JTI Россия".

Также в Государственной Думе в октябре с.г. был принят в первом чтении законопроект по введению единой минимальной цены на табачную продукцию, ниже которой производители и импортеры не смогут регистрировать розничные цены на сигареты. Минимальная цена уже существует в алкоголе и хорошо зарекомендовала себя в борьбе с оборотом нелегальной продукции.

Борьба с табачным контрафактом и контрабандой - это пример коллективного реагирования на проблему, когда скоординированы усилия исполнительных органов власти, правоохранителей, регуляторов, общественных организаций и бизнеса. Упомянутые предложения поддерживаются как самой отраслью, так и Минпромторгом и МВД.

На форуме также обсуждались некоторые острые вопросы с привлечением международного опыта. Например, проект "обезличивания" сигаретных пачек, т.н. plain package, предполагающий единообразное оформление упаковки и удаление с нее любых изображений бренда. Австралийский эксперт профессор Синклер Дэвидсон (Sinclair Davidson) рассказал, что в его стране введение plain package в табачной промышленности не привело к снижению числа курильщиков, но увеличило распространение нелегальных сигарет. Российские ритейлеры отметили, что и в нашей стране это не принесет положительного результата, но упростит работу криминала, который производит контрафакт.

Предварительные итоги

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, работа таких площадок, как форум, должна стать постоянной - ведь именно путем конструктивного, прямого, пусть иногда и острого диалога вырабатывается совместная позиция государства и бизнеса, которые лишь сообща могут победить нелегальную торговлю. Нелегальному рынку и недобросовестным игрокам не место в российской экономике. Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга, отметил: "Мы убеждены, что все вопросы, в том числе безопасности, соблюдения прав потребителей, гораздо лучше решаются в здоровой конкурентной среде".