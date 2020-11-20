Nvidia прогнозирует дефицит видеокарт GeForce RTX 30 и в следующем году

Видеокарты серии GeForce RTX 30 будут в дефиците и в следующем году. Об этом рассказала компания Nvidia на своей конференции.

По словам финансового директора компании Коллета Кресса, в Nvidia не ожидали такого спроса на новые видеокарты. "Хотя мы прогнозировали высокий спрос, он превзошел наши самые оптимистичные ожидания. Учитывая общеотраслевые ограничения производственных мощностей, может потребоваться еще несколько месяцев, прежде чем доступность продукта будет соответствовать уровню спроса", - отметила Кресс.

Сейчас компания работает над тем, чтобы нарастить отгрузку видеокарт. Что касается ситуации с новинками в России, то в нашей стране видеокарты RTX серии 30 есть в наличии, но продаются они по цене в 1,5 раза выше рекомендованной. Если на официальном сайте Nvidia видеокарту RTX 3080 можно приобрести за 63 490 рублей (в настоящий момент ее нет в наличии), то средняя цена на "Яндекс.Маркет" составляет 90 тысяч рублей и выше.