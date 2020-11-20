Объемы строительства жилья догоняют показатели прошлого года

В целом с начала года было построено 55 млн кв. м жилья - 5,7 тысячи многоквартирных домов и 217 тысяч индивидуальных.
"Меры поддержки строительной отрасли, принятые правительством, в том числе, разработанная по поручению президента льготная ипотека под 6,5%, помогли поддержать темпы жилищного строительства на высоком уровне несмотря на коронавирус, - прокомментировал данные Росстата вице-премьер Марат Хуснуллин. - Например, если сравнить ввод жилья в октябре текущего и 2019 годов, то в этом году мы ввели на 7,3% больше "квадратов", чем в предыдущем".
В целом по сравнению с 10 месяцами прошлого года ввод жилья сократился всего на 1,1%, отметил Хуснуллин. "Это очень хороший показатель, учитывая, что на два месяца останавливалось строительство в Москве и Московской области, которые дают порядка 20% всего годового ввода", - подчеркнул вице-премьер.