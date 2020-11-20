Обладателем Букера-2020 стал шотландский писатель Дуглас Стюарт

Шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом Shuggie Bain ("Шагги Бейн") стал обладателем одной из самых престижных наград в области литературы - Букеровской премии. Имя победителя было объявлено на виртуальной церемонии награждения, которая прошла в четверг в лондонском концертом зале "Раундхаус".

The winner of The 2020 Booker Prize is @Doug_D_Stuart with his debut novel, Shuggie Bain! Follow the link to hear the winner interview now: https://t.co/T5QkjZPnYb #2020BookerPrize @picadorbooks @panmacmillan pic.twitter.com/aWgQkwyBMe — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 19, 2020

"Я всегда хотел быть писателем, так что это реализация мечты. Это изменило всю мою жизнь", - признался Стюарт.

По его словам, он обошел 30 издательств, прежде чем его произведение согласились опубликовать. Свой первый роман писатель посвятил матери, которая умерла от алкоголизма, когда ему было всего 16 лет. Да и сама книга получилась очень автобиографичной, она основана на детских воспоминаниях Стюарта. Это душераздирающая история о непростом взросления мальчика из бедной семьи в Глазго 1980-х годов. Безработица, нищета, мать, ведущая неравный бой с алкоголизмом, и невыносимое одиночество главного героя Шагги. Его братья и сестры сбежали от такой жизни, а он остался.

Председатель жюри, литературный критик и в прошлом издатель Маргарет Басби уверена, что роману Стюарта суждено стать классикой. По ее словам, это трогательный, захватывающий и детализированный портрет сплоченного социального мира, его людей и ценностей.

"Изящно и мощно написанный, этот роман оказывает большое влияние благодаря множеству эмоциональных регистров и персонажей, представленных с большим состраданием. Выделяются поэзия в описаниях Дугласа Стюарта и точность его наблюдений: ничего не пропадает зря", - приводит слова Басби официальный сайт премии.

Дуглас Стюарт обошел других претендентов на высокую награду из короткого списка Букера. Среди финалистов Дайан Кук с произведением The New Wilderness ("Новая глухомань"), Эвнил Доши Burnt Sugar ("Жженый сахар"), Брэндон Тейлор Real Life ("Реальная действительность"), Мааза Менгисте The Shadow King ("Король теней") и Дангарембга This Mournable Body ("Тело для оплакивания").

Победитель получает не только 50 тысяч фунтов (или 66 тысяч долларов) и 2,5 тысячи фунтов за попадание в короткий список, но и мировое признание. Продажи книги победителя Букеровской премии, как правило, взлетают до небес.

В церемонии также приняли участие бывший президент США Барак Обама, рассказавший о своих впечатлениях от прочитанных книг - победителей Букера, герцогиня Корнуоллская Камилла и победительницы прошлого года Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо.

Справка "РГ"

44-летний Дуглас Стюарт стал вторым шотландцем в истории Букеровской, удостоившийся этой награды. Получив образование в Королевском колледже искусств, Стюарт переехал в Нью-Йорк, где работал в области дизайна одежды, в том числе с такими известными компаниями, как Calvin Klein, Ralph Lauren и Gap. Пробовать писать он начал 10 лет назад. Его работы стали появляться в еженедельнике "Нью-Йоркер" и на литературном ресурсе LitHub.