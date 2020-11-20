В озере нашли останки средневекового воина с ценными артефактами

На дне озера Асвея в Литве обнаружили останки воина, погибшего около 500 лет назад. На скелет наткнулись дайверы, обследовавшие опоры старого Дубингяйского моста для подготовки его к ремонту. По их словам, останки находились на глубине около девяти метров под слоем донных отложений.

Исследователь из Клайпедского университета Елена Пранкенайте сообщила изданию LiveScience, обнаружение останков воина середины предыдущего тысячелетия стало большим сюрпризом, поскольку это первый случай в Литве, хотя раскопки проводились и ранее. Но еще большую ценность представляют обнаруженные рядом хорошо сохранившиеся артефакты: пара кожаные сапог с пряжками, кожаный ремень, меч и два ножа с деревянными рукоятями.

- В 1998 году эта территория уже исследовалась. Тогда выяснилось, что на этом же месте стоял мост, датируемый XVI-XVII веками - как раз периодом, в который погиб этот солдат. Мост вел к замку Дубингяй, который находился на вершине холма на берегу озера Асвея, - рассказала Пранкейнайте.

Команда археологов, антропологов и историков из Национального музея Литвы приступила к работе над сохранением найденных артефактов. Кроме того, они попытаются установить более точную дату и обстоятельства гибели воина.