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20.11.2020 13:47
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл празднует день рождения

Текст: Елена Яковлева
20 ноября - день рождения патриарха Кирилла. О его роли в современной жизни России - директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
Патриарх Кирилл призвал не игнорировать печатную книгу даже в компьютерный век. Фото: Сергей Куксин/РГ Патриарх Кирилл призвал не игнорировать печатную книгу даже в компьютерный век. Фото: Сергей Куксин/РГ
Патриарх Кирилл призвал не игнорировать печатную книгу даже в компьютерный век. Фото: Сергей Куксин/РГ

Патриарх в русской культуре - это целый общественный институт. Он возвратился в современную жизнь, вписался в нашу реальность?

Алексей Левыкин: Я как ученый и музейщик скажу, что роль, которую на протяжении всей своей истории играла в общественной жизни России Русская православная церковь, огромна. И я бы не стал говорить о "возвращении", потому что для меня она не прерывалась. Даже репрессии 20 века, которые начались против Церкви после революции 1917 года и нанесли по ней очень серьезный удар, не перечеркнули ее значение. Роль ее была выдающейся в нашей истории даже в атеистическом 20 веке.

И такая роль Церкви в культурной, общественной и политической жизни страны, конечно, предопределяет значение ее главы - Патриарха. Оно также велико, как и значение самой церкви. Не уходил от нас никуда патриарх даже в 20 веке.

Чем интересен патриарх Кирилл, что выделяет его из исторической череды патриархов?

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Алексей Левыкин: Я тут не склонен к сравнениям, для меня фигура патриарха - это прежде всего сконцентрированный выбор Собора, чрезвычайно внимательно относящегося, мне кажется, к задаче. Понятно, что глава Русской православной церкви уже в силу этого - человек высокой образованности, высокой логики и содержательности действия.

Я бы, никого ни с кем не сравнивая, просто бы предложил послушать любую проповедь, любое выступление патриарха Кирилла, этого достаточно, чтобы понять, что перед нами действительно высокообразованный, вдумчивый и понимающий человек. По-моему, он на любой вопрос может дать, если не исчерпывающий ответ, то развернутую и хорошо обоснованную позицию.

Какой тон патриарх задает в современной культуре?

Алексей Левыкин: Вообще, православная культура - основа русской культуры. Русская культура - даже светская - строится на основаниях, которые заложены и рождены православной церковью, связаны с ней. Я считаю, что влияние церкви и патриарха на самом деле велико.

Общество Религия Патриарх Кирилл

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