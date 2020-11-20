Посол РФ: Заинтересованы в развитии свободной от внешней опеки Боснии и Герцеговины

Посол России в Сараево Петр Иванцов выступил в пятницу с обращением по случаю 25-летия парафирования Общерамочного (Дейтонского) мирного соглашения, состоявшегося 21 ноября 1995 года. Это неординарное событие положило конец кровопролитному конфликту в Боснии и Герцеговине (БиГ), длившемуся более трех лет и принесшему огромные страдания и жертвы всем трем народам БиГ - бошнякам, хорватам и сербам - которые на протяжении сотен лет жили здесь рядом друг с другом.

"Подписание Дейтонского мирного соглашения и последовавший процесс политического урегулирования, экономического восстановления и, что наиболее важно, примирения свидетельствует о том, что народы этой замечательной страны могут жить в мире и совместно строить свое будущее, подтверждает тот факт, что, несмотря на все сложности, не существует таких непреодолимых разногласий, которые бы нельзя было разрешить путем диалога и компромисса, - констатировал высокопоставленный дипломат. - 25 лет назад Дейтонское мирное соглашение не только остановило вооруженный конфликт, но и помогло найти долгосрочные решения, которые учитывают интересы всех сторон. Оно установило мир, безопасность и стабильность в Боснии и Герцеговине и регионе в целом, создало условия для ее стабильного политического и экономического развития как суверенного государства. В Дейтонском соглашении были прописаны особенности внутренней организации БиГ, закреплен конституционный статус двух энтитетов, разграничены сферы ответственности уровней власти, гарантировано равноправие трех государствообразующих народов, созданы эффективные механизмы реализации ими своих прав, включая механизм защиты жизненно важных национальных интересов".

Посол указал на то, что Дейтонское соглашение учитывает уникальный мультиэтнический и поликонфессиональный состав боснийско-герцеговинского государства, определяет ясные принципы его функционирования. "За 25 лет Дейтон подтвердил жизнеспособность и функциональность предусмотренной Мирным соглашением административной системы БиГ, обеспечил баланс интересов всех и каждого, способствовал налаживанию взаимодействия всех уровней государственной власти, - подчеркнул он. - Да, структура государственного устройства, заложенная в Дейтоне, весьма непростая, но она абсолютно работоспособна и выдержала испытание временем. Дейтонское мирное соглашение - основа существования современной БиГ".

Иванцов обратил внимание на то, что 25 лет назад Россия стала гарантом Дейтонского мирного соглашения. "Сегодня, как и тогда, мы заинтересованы в успешном поступательном развитии Боснии и Герцеговины в качестве полностью самостоятельного и независимого государства, свободного от внешней опеки, - заявил посол. - Мы выступаем за неукоснительное соблюдение всех норм и принципов международного права, лежащего в основе Дейтонского соглашения. Исходим из того, что любые эвентуальные его изменения могут быть исключительно результатом внутреннего равноправного согласия трех государствообразующих народов и двух энтитетов. Мы уверены, что Боснию и Герцеговину и ее народы ждет мирное и благополучное будущее и готовы вместе с нашими партнерами продолжать оказывать ей содействие в достижении этой цели".