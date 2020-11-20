Пожаловаться на работодателя теперь можно роботу

Всего электронных сервисов, позволяющих решать многие вопросы и работников, и работодателей в режиме онлайн в арсенале Роструда около двух десятков, рассказали в пресс-службе ведомства.

Например, новый сервис "Банк предприятий" позволяет при выборе работы узнать историю взаимодействия своей будущей компании с трудовой инспекцией.

"Сервис содержит информацию о предприятии, собранную в единую базу на основе имеющихся данных, - рассказал руководитель Роструда Михаил Иванков. - В частности, сведения о соблюдении трудового законодательства работодателем, например, случаи производственного травматизма на предприятии и задержки заработной платы. Это позволит получить более широкое представление о потенциальном работодателе или будущем деловом партнере",

Сервис "Электронная проверка" предназначен для работодателей и позволяет направлять инспектору труда запрашиваемые при проверке документы в электронном виде. По мнению Михаила Иванкова, это значительно ускоряет и упрощает проведение контрольно-надзорных мероприятий. Примерно те же функции есть у сервиса "Категория риска". Он позволяет работодателям изменять присвоенную их производству категорию риска, не покидая уютного кабинета, исключительно в рамках виртуального взаимодействия. Это довольно важный параметр: если организация не осуществляет потенциально травмоопасную деятельность, не допускает несчастных случаев на производстве, не имеет задолженности по заработной плате или других серьезных нарушений, она не попадет в план проверок, уточнили в Роструде.

"Риск-ориентированный поход при планировании проверок Роструд применяет с 2017 года, - напомнил Михаил Иванков. - При этом формула расчета риска заложена в информационную система Роструда (АСУ КНД), которая в автоматическом режиме рассчитывает категорию риска, что исключает ошибки и субъективный подход".