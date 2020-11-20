Профессионалы медиаиндустрии обсудили современную журналистику

Круглый стол "Многорукие виртуозы: требования к журналистам нового поколения" прошел в Москве. Его провели Международная академия телевидения и радио (IATR) совместно с Институтом кино и телевидения (ГИТР) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.Обсуждение прошло в смешанном формате - часть участников находилась в студии с соблюдением норм дистанцирования, а часть присоединилась по видеосвязи.

"Журналистика переживает непростые времена. Газеты теряют читателя, на радио и телевидении сократились рекламные бюджеты. Но запрос читателя, зрителя на анализ и на расследования очень большой. И никакие блогеры не заменят в этом журналистов, так как не владеют необходимыми инструментами, методами сбора и обработки информации", - сказал, открывая дискуссию, Леонид Млечин, председатель Правления Международной академии телевидения и радио (МАТР), директор Дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России.

С ним согласился первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, который уверен, что разговоры о смерти журналистики сильно преждевременны. По его мнению, сегодня важно размежеваться с теми, кого все чаще называют угрозой журналистике - блогерами и социальными сетями. Михаил Соломонович расставил качества современного журналиста по степени важности: "Во-первых, это ум. Во-вторых, талант. В-третьих, творческие наклонности. На четвертое место ставлю профессионализм, на пятое - профессиональную подготовку. Когда все эти качества сойдутся в человеке, получится профессионал".

Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ, в своем выступлении сказала, что у журналиста сегодня много заказчиков, каждый предъявляет свои требования. "Их диктуют очень разные по своей сути институты: главный редактор СМИ хочет одного, рекламодатель - другого. Еще есть общество и аудитория, мнение которых журналист тоже не может не учитывать", - считает Елена Леонидовна. В этой ситуации факультетам журналистики важно дать выпускникам теоретическую базу - литература, языки, понимание общественных процессов.

"Если ты хочешь быть успешным в нашей профессии, сегодня нельзя получить диплом и расслабиться. Надо постоянно совершенствоваться, повышать квалификацию. Было бы правильно внести в профстандарты журналиста требование такого непрерывного обучения", - сказал ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский.

Не все вызовы времени можно преодолеть хорошим образованием и профессионализмом, уверен Александр Куприянов, доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ "Высшая школа экономики". "Какие навыки будут нужны журналисту в ближайшем будущем, не знает никто. Даже когда мы сегодня учим молодежь цифровой журналистике, эти знания вряд ли пригодятся. Мы можем поделиться только тем опытом, которым владеем, - заявил Александр Михайлович. - Я вижу только одно возможно решение - заставлять студентов с молодыми мозгами изобретать что-то новое, мотивировать молодых специалистов развивать профессию. Главное не связывать их своим опытом".

Генеральный продюсер "Формат-ТВ" Оксана Барковская назвала три самые важные способности, которыми обладает журналист-профи: он умеет находить и проверять информацию, у него есть собственная сеть источников, экспертов, он способен самостоятельно определить, чему углубленно учиться для собственного роста.

По мнению Владимира Таллера, члена комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, академика Российской академии радио и Международной академии телевидения и радио, читатель-слушатель-зритель меняется, поэтому для успеха в профессии необходимо понять, чего от журналистов ждет аудитория. "Наше будущее в том, чтобы соответствовать требованиям общества, и профессионально уметь преподносить то, что мы видим с разных сторон. Основное качество, которое я поставил бы на первое место и у журналиста, и у блогера - доверие", - уверен Владимир Михайлович. Также журналисту важно развивать эмоциональный интеллект, так как без эмпатии, умения сопереживать трудно представить современную журналистику.

Закончил он цитатой социолога и футуролога Элвина Тоффлера, которая передала общее настроение участников круглого стола: "В двадцать первом веке безграмотными будут считаться не те, кто не умеет читать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться".