Прокурор попросил 20 лет для экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна

Гособвинение в пятницу попросило назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима, штраф в размере 50 млн рублей, а также взыскать с него 64 млн рублей. Об этом журналистам сообщила супруга Шестуна в перерыве во время прений сторон.

В свою очередь, как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, Генпрокуратура, представитель которой поддерживает обвинение, считает соразмерным тяжести деяний запрошенный срок бывшему главе Серпуховского района, обвиняемому в коррупции.

"Шестун является фигурантом дела о коррупции, непосредственно связанного с госслужбой и включающего в себя ряд тяжких статей УК РФ. В этой связи надзорное ведомство считает соразмерным его деяниям тот окончательный срок, который представители Генпрокуратуры запросили сегодня в ходе прений сторон", - сказал собеседник агентства.