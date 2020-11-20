Проведен успешный эксперимент по замедлению старения

Исследователи из нескольких научных центров Израиля провели эксперимент, в ходе которого удалось замедлить процесс старения иммунных клеток человека.

Основной характеристикой старения является прогрессирующая потеря физиологических возможностей.

На клеточном уровне двумя ключевыми признаками этого процесса являются сокращение длины теломер (TL) и клеточное старение. По предположению ученых, регенеративный эффект старения вызывают процедуры гипербарической оксигенотерапии (ГБО) - метода, подразумевающего вдыхание чистого кислорода под давлением в специальных помещениях. Данная терапия увеличивает длину теломер и усиливает работу организма по избавлению от поврежденных клеток.

В проведенном эксперименте приняли участие 30 человек в возрасте от 64 лет, однако в итогах исследования из-за технических недочетов были учтены данные лишь 16 добровольцев.

Участники прошли 60-дневный курс сеансов ГБО. Перед началом терапии, на 30-м и 60-м сеансе, а также через одну-две недели после завершения у них были взяты образцы крови, по которым исследователи оценили длину теломер иммунных клеток и признаки их старения.

Результаты показали, что после терапии длина теломер Т-хелперов, Т-цитотоксических, естественных киллеров и В-клеток увеличилась более чем на 20 процентов. Наибольшие изменения были отмечены в В-клетках - длина теломер после всех процедур в них увеличилась на 37 процентов. Количество стареющих Т-хелперов снизилось на 37,3 процента, число Т-цитотоксических лимфоцитов уменьшилось на 10 процентов.

Авторы эксперимента отметили, что при оценке полученных результатов необходимо учитывать ограниченность выборки участников. Тем не менее, это первое исследование, направленное на оценку физиологического воздействия на клеточный уровень пожилых людей, и его итоги оказались более впечатляющими по сравнению с другими вмешательствами, направленными на замедление старения. Долгосрочное наблюдение за участниками исследования будет продолжено.