Психолог рассказала, как найти язык со своим ребенком

Универсального рецепта в налаживании отношений со своими детьми нет. Но родителям стоит помнить, что ребенок - отдельная личность: они тоже устают, печалятся и радуются. Сложность же в том, что дети не всегда понимают своих настоящих чувств. Об этом в эфире Радио "КП" рассказала психолог Анфиса Калистратова.

Бывает, что с ребенком тяжело найти общий язык, но нового ребенка в магазине не купить, подчеркнула специалист. Поэтому главный совет - постоянно изучать своих детей. Ошибочно полагать, что мы знаем их досконально. Они меняются каждый день. Надо научиться наблюдать за ребенком, за его характером, считает она.

"Начните разглядывать своих детей с точки зрения людей, которые тоже устают и им тоже что-то может не нравиться", - объяснила психолог.