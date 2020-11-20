Путин назвал приоритетом гуманитарную помощь жителям Карабаха

Обстановка в Нагорном Карабахе стабилизировалась, сейчас приоритет - поддержка пострадавших от боевых действий жителей региона. Об этом заявил президент на совещании по российской миротворческой миссии в Карабахе.

"Наши военные осуществляют эффективный контроль за режимом прекращения огня, который соблюдается обеими сторонами​​​. Обстановка в целом стабилизировалась", - подчеркнул Владимир Путин.

"Сейчас приоритетным направлением становится поддержка, помощь жителям этого региона, серьезно пострадавшего от боевых действий", - отметил российский лидер. Путин отметил, что сейчас создается межведомственный центр гуманитарного реагирования - формируются его специализированные подразделения.

Президент подчеркнул четкую и слаженную работу российских миротворцев - кровопролитие прекращено. Разминирование было проведено оперативно, и это позволило установить надежную связь в регионе, также сказал он.

Лидеры России, Армении и Азербайджана договорились, что в ближайшее время в Ереван и Баку отправится российская делегация. В нее войдут руководители ряда министерств и ведомств, а задачей ее будет рассмотрение самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления. Включая гуманитарные вопросы, заметил Путин.

Для России такие конфликты и их урегулирование имеют особое значение. "Для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев", - подчеркнул президент. Москву связывают многовековые связи и с Ереваном, и с Баку. "Это имеет для нас и внутриполитическое измерение, и представляет очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики", - пояснил Путин.