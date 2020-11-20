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20.11.2020 11:56
Рубрика: Власть

Путин назвал ударом по безопасности попытки забыть уроки Нюрнберга

Текст: Кира Латухина
Уроки Нюрнбергского трибунала важны для того, чтобы противостоять бессовестным, лживым попыткам героизации нацистов. Забвение и попытки расшатать ценности послевоенного миропорядка и норм международного права - удар по обеспечению безопасности на всей планете, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга".

Выводы Нюрнбергского трибунала, выработанные им нормы и принципы важны для поиска ответов на современные сложнейшие вызовы и угрозы, считает Владимир Путин.

Фото: Евгений Халдей/РИА Новости
Путин: Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны

"За массовым террором, кровавыми расправами, за обращением в рабство и целенаправленным истреблением целых народов стояли конкретные организаторы - высшее руководство нацистской Германии. И государства, подвергшиеся агрессии, миллионы людей, которые прошли через нечеловеческие испытания, муки и страдания, справедливо рассчитывали на возмездие, на неизбежное, публичное наказание преступников", - напомнил президент.

"У советского народа, принявшего на себя самые мощные, самые жестокие удары агрессора и прошедшего величайший жертвенный путь к Победе, был к нацистам свой, высший счет", - продолжил Путин. Зверства по отношению к мирным советским жителям были возведены гитлеровцами в ранг государственной политики, сказал он.

Сейчас в России активно идет рассекречивание архивных документов, работают поисковики. Это позволяет раскрыть и вновь осмыслить ранее неизвестные, но страшные события войны, новые факты массовых убийств. "Такие преступления не имеют срока давности", - подчеркнул президент. "Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны", - сказал Путин. Так, месяц назад, опираясь на его решения, Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная горка на Новгородчине.

Фото: Gettyimages
Как члены Международного трибунала договаривались о "списке умолчания"

"Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно - бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников", - заявил Путин.

"Долг всего мирового сообщества - стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идет о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права. Они и сегодня остаются прочной, надежной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать - это удар по обеспечению безопасности на всей планете", - убежден президент. Поэтому Россия настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных площадках.

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