Путин поручил обеспечить жильем инвалидов до 2025 года

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, вставшие на учет до 2005 года, должны получить жилье к 2025 году. Такое поручение дал правительству президент.

Кабмин должен разработать до 25 декабря план-график реализации мероприятий и представить предложения по увеличению финансирования, а до 10 декабря - включить указанные мероприятия в нацпроект "Жилье и городская среда".

До 30 марта 2021 года правительство должно предложить поправки по формированию эффективного механизма обеспечения жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами, которые встали на учет после 1 января 2005 года.

Кроме того, Владимир Путин поручил создать единую систему учета инвалидов и семей с детьми-инвалидами, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.