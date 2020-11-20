Путин предложил странам АТЭС совместно бороться с киберпреступлениями

Президент России Владимир Путин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) предложил наладить координацию по защите персональной информации и борьбе с киберпреступлениями.

- Полагаем целесообразным также подумать о налаживании в АТЭС координации по вопросам защиты персональной информации и предотвращения правонарушений в IT-сфере, - сказал российский лидер.

Общемировой ущерб от киберпреступлений в 2021 году может составить порядка 6 триллионов долларов, заявил президент РФ.

Взаимодействие в цифровой сфере все более актуально - в том числе и в связи с ростом цифровой экономики, подчеркнул Владимир Путин. Речь также может, по его словам, идти и о внедрении информационных технологий для бесперебойного функционирования систем государственного управления, городского хозяйства, а также дистанционного оказания образовательных и социальных, медицинских услуг, предоставления этих услуг малому и среднему бизнесу.