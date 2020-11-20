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20.11.2020 19:44
Рубрика: Власть

Президент РФ предостерег от торпедирования договоренностей по Карабаху

Текст: Кира Латухина
Те, кто пытаются затормозить реализацию трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, должны понимать, что альтернатива - это война, и кровь будет на руках тех, кто торпедирует договоренности. Об этом заявил президент на совещании о российской миротворческой миссии в регионе.

Глава МИД Сергей Лавров рассказал про тенденции затормозить выполнение заявления лидеров России, Азербайджана и Армении и "пока подспудные" попытки изменить характер миротворческой операции.

Владимир Путин заметил, что такая тенденция для него неожиданность. "Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативы этому может быть только одно - война. И если, не дай Бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках - тех, кто пытается торпедировать эти договоренности", - подчеркнул он.

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