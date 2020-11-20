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20.11.2020 19:29
Рубрика: Власть

Путин призвал ЮНЕСКО подключиться к защите святынь в Карабахе

Текст: Кира Латухина
Исторические памятники и религиозные святыни в Нагорном Карабахе должны быть защищены, и здесь востребована роль ЮНЕСКО. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о российской миротворческой миссии в регионе. Глава РФ также призвал ЮНИСЕФ помочь детям в Карабахе.

Речь идет как о азербайджанских, так и об армянских памятниках и святынях, сказал президент. Тема "имеет важное нравственное, человеческое измерение", заметил он.

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik
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"Полагаю, что здесь весьма востребовано подключение ЮНЕСКО. Рассчитываем также и на помощь ЮНИСЕФ детям и подросткам, которые особенно беззащитны перед ужасами военных конфликтов", - сказал Путин.

МИД уже работает по теме гуманитарного сотрудничества по Карабаху, в ближайшее время ожидаются весомые результаты. "Все наши гуманитарные усилия и деятельное подключение профильных международных структур в дальнейшем помогут выходу на надежное, долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахской проблемы", - убежден президент. "На такой основе будем и далее выстраивать наше взаимодействие с партнерами по Минской группе ОБСЕ", - заключил он.

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