Путин выступит на саммите "двадцатки"

В субботу начнется саммит G20, в первый день выступит президент России Владимир Путин. Встреча лидеров пройдет под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции.

Главы государств и правительств обсудят вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли, сообщили в пресс-службе Кремля. Также затронут вопросы сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции.

Ключевые решения будут отражены в итоговой декларации. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по итогам Владимир Путин не будет делать заявлений для СМИ. Зато можно ожидать комментарии по линии МИД и шерпы.

"В этом году для всех есть одна близкая и важная тема, все в этом сходятся, - сказал Песков. - Эта тема борьбы с распространением коронавирусной инфекции и также минимизации последствий пандемии для социально-экономической сферы во всем мире".