Путин заявил о возможности поставок вакцин от коронавируса за рубеж

Россия с иностранными партнерами прорабатывает возможность поставок вакцин и локализации производства. Об этом заявил на саммите АТЭС президент России Владимир Путин.

"Приоритетный вопрос - объединение усилий в борьбе с коронавирусом, и России здесь есть что предложить партнерам и друзьям", - обьявил президент.

Путин отметил солидный научный и клинический опыт в этой сфере. Созданы и зарегистрированы две вакцины, третья - на завершающей стадии испытаний.

"Мы с нашими зарубежными партнерами активно прорабатываем возможности их поставок и локализации производства на местах", - объявил президент.

Видео: RT