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20.11.2020 20:20
Рубрика: Спорт

Футбольные матчи РПЛ в Москве пройдут со зрителями

Текст: Максим Домчев

Власти Москвы до конца года разрешили допуск на матчи РПЛ зрителей. Как сообщается на сайте РПЛ, мэрия установила квоту на московские матчи в размере 25% от вместимости стадионов.

Около семи тысяч человек смогут посетить матч РПЛ "Спартак" - "Динамо"

"Лига получила сообщение от Департамента спорта города Москвы, что проведение всех московских матчей Российской Премьер-Лиги со зрителями согласовано до конца 2020 года при условии, что трибуны заполнены не более чем на 25 процентов от вместимости стадионов", - говорится в сообщении.

Такую же квоту сможет допускать на свои домашние матчи и "Спартак", квота которого ранее была сокращена.

"Проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении РПЛ.

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