Главную елку страны доставят в Москву из Наро-Фоминска

Главную новогоднюю ель страны в этот раз доставят из Наро-Фоминского округа Подмосковья. Её высота 25 метров, диаметр ствола 60 сантиметров, а возраст 96 лет. Пушистая красавица из Наро-Фоминска обошла 50 претенденток на звание главного новогоднего дерева России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Выбор ели, как обычно, начали еще летом. К дереву, что украсит собой Соборную площадь Кремля, предъявляется много требований: у него должна быть идеальная пирамидальная форма кроны, равномерная насыщенная окраска хвои, определённые высота и размах крыльев. Немаловажным является и удобные подъездные пути к дереву, иначе его можно попортить, вытаскивая из непролазной чащи. Выбор Кремлевской елки осуществляет комиссия, в состав которой входят представители управления делами президента РФ, лесники, деятели культуры и искусств.

Спилить ель планируют 9 декабря, а 11 она будет доставлена в Кремль.