Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов

В подмосковной Дубне премьер-министр Михаил Мишустин запустил в работу сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов мегасайнс-проекта NICA. В его рамках в Объединенном институте ядерных исследований построят коллайдер, с помощью которого ученые рассчитывают понять, как в первые мгновения после большого взрыва во вселенной образовались протоны и нейтроны. Первый запуск коллайдера с неполной интенсивностью запланирован на 2022 год, а в полную силу он заработает в 2023 году.

За комплексом NICA, отметил Мишустин, последует реализация мегапроекта СКИФ в Новосибирске и целого ряда установок в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейронных исследований.

"Без таких экспериментальных баз движение современной науки просто невозможно, - уверен премьер. - Именно благодаря им Россия станет одним из лидеров в области фундаментальных исследований в ядерной физике. При этом сегодня особая роль в решении таких масштабных задач отводится нашим регионам. Они обладают уникальным научно-исследовательским, инновационным и технологическим потенциалом".