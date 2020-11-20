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20.11.2020 10:18
Рубрика: Общество

Московский стандарт. Как выглядят поликлиники после капитального ремонта

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
Московские поликлиники - лучшие в стране. В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня - в дни пандемии коронавируса - совершают настоящий профессиональный подвиг.

Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное - обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача.

Поэтому мы не стали останавливать городскую программу комплексной реконструкции московских поликлиник, принятую в прошлом году.

Всего в эту программу включено 135 зданий. Большинство из них были построены 40-60 лет назад и объективно не могут обеспечить современное качество и комфорт лечения.

Фото: sobyanin.ru

Облупившиеся фасады, узкие и темные коридоры, ржавые трубы и старые коммуникации - это еще полбеды. Гораздо хуже, что в старых зданиях часто просто некуда ставить современное оборудование.

Фото: sobyanin.ru

Поэтому многие поликлиники приходится не просто ремонтировать, а фактически разбирать и собирать заново, полностью меняя внутреннюю планировку и коммуникации.

Ремонт первых 11 зданий практически завершен. В этом посте рассказываю, как выглядят обновленные московские поликлиники.

1. Открытая регистратура - "реcепшн". Спокойная, дружелюбная среда для общения. Никаких маленьких окошек и глухих стен, отделяющих регистратора от пациента.

2. Фирменный дизайн, одним из главных элементов которого являются оригинальные светильники на потолке.

3. Широкие, максимально светлые коридоры.

Взрослым людям должно быть комфортно разойтись между собой, не мешая тем, кто сидит на диванчике у кабинета.

4. Новые бесшумные лифты с тактильными указателями для слабовидящих пациентов.

5. Зоны отдыха и ожидания приема с удобными диванами, а в детских поликлиниках - и с игровыми уголками.

6. Функциональные кабинеты врачей с качественной мебелью и оборудованием.

7. Уютные комнаты отдыха для врачей и медицинских сестер, где они смогут перекусить и обсудить рабочие вопросы.

8. Так будут выглядеть бассейны в отделениях ЛФК детских поликлиник (разумеется, они предусмотрены не во всех зданиях).

9. Понятная навигация, которая позволит пациентам без труда находить нужный кабинет.

10. Новые окна и двери.

11. Места для хранения колясок.

12. Современные фасады.

13. Благоустроенная территория и площадки для малышей.

В декабре в отремонтированные здания поликлиник начнут завозить современное оборудование, а в начале следующего года они вновь откроют свои двери для взрослых и детей.

В 2023 году рассчитываем закончить ремонт всех 135 городских поликлиник, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии.

Источник: блог Сергея Собянина

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