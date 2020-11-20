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20.11.2020 10:54
Рубрика: Происшествия

Находящегося в розыске за убийство мужчину задержали в Москве

Текст: Михаил Фалалеев

В столице задержали мужчину, который более 12 лет находился в международном розыске по обвинению в убийстве человека.

Задержан второй соучастник убийства "колбасного короля"

В октябре 2007 года в Базар-Коргонском районе Киргизии мужчина нанес своему знакомому несколько ударов руками и ногами, после чего тот скончался. В республике возбудили уголовное дело по статье "убийство", но подозреваемый скрылся, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Сотрудники МУРа 17 ноября обнаружили разыскиваемого в Москве. Его задержание произвели оперативники УУР ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из ОУР УВД по ЗелАО при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии. 32-летнего мужчину взяли под стражу и передали информацию о задержании киргизским коллегам. А пока столичные полицейские проверяют информацию о других возможных преступлениях задержанного.

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